Скидки Мальдивам не помогут: Российским туристам предложили более выгодную альтернативу

По популярности среди россиян в летнем сезоне Мальдивы сильно уступают Турции, заявил вице-президент Альянса турагентств России (АТР) Александр Мкртчян. Основные причины — дальность и цена. До турецких курортов лететь всего пять часов, а до архипелага в Индийском океане — девять.

Перелёт в Турцию обходится гораздо дешевле. Из Москвы туда выполняются порядка 200 рейсов в неделю, тогда как на Мальдивы — лишь девять, что серьёзно сказывается на стоимости билетов. Семью с одним ребёнком можно отправить в Турцию на десять дней в самый хороший отель за 300 тысяч рублей, тогда как на Мальдивы только авиабилеты обойдутся в эту сумму.

«Что-то нормальное на островах начинается от 20-30 тысяч рублей в день с включёнными завтраками», — отметил эксперт в беседе с 360.ru.

Напомним, мальдивские отельеры в период с мая по июнь предлагают российским туристам скидки на проживание до 70%. Май и июнь на архипелаге — время юго-западного муссона: кратковременные дожди традиционно охлаждают спрос, так как у туристов из Европы и СНГ меньше стимулов лететь за солнцем на экватор.