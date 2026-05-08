Огненное кольцо: Десятки туристов пропали при извержении вулкана в Индонезии

В Индонезии спасатели ищут 20 туристов, которые пропали после извержения вулкана Дуконо на острове Хальмахера. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местное спасательное ведомство.

В поисках участвуют десятки сотрудников, в том числе полицейские. Среди пропавших — девять граждан Сингапура, остальные — местные жители Индонезии. Власти в очередной раз предупредили, что к кратеру нельзя подходить ближе чем на 4 километра. Также специалисты опасаются грязевых вулканических потоков, если пойдут дожди.

До этого вулканологи сообщали, что вулкан выбросил пепел на высоту больше 11 километров. Дуконо находится на стыке двух плит — Тихоокеанской и Австралийской.

Индонезия — огромный архипелаг из 18 тысяч островов. Он расположен в так называемом Тихоокеанском огненном кольце, поэтому землетрясения и извержения там — обычное дело. Всего в стране больше 500 вулканов, из них около 130 действующих.

