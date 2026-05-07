«Сезон возможностей»: Мальдивы зазывают россиян скидками до 70%

Мальдивские отельеры в период с мая по июнь предлагают российским туристам скидки на проживание до 70%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В ассоциации пояснили, что май и июнь на архипелаге — время юго-западного муссона: кратковременные дожди традиционно охлаждают спрос, так как у туристов из Европы и СНГ меньше стимулов лететь за солнцем на экватор. При этом на погодный фактор наложился и геополитический.

В марте и апреле из-за массовой отмены рейсов на Ближнем Востоке произошёл спад спроса на Мальдивы, напомнили в АТОР. Отельеры столкнулись с оттоком европейских гостей и вышли на рынок с привлекательными спецпредложениями. Средний дисконт на проживание составляет 20–40%, а отдельные объекты предлагают скидки до 50–70%.

В туроператоре Tez Tour поясняют, что российский рынок формирует 10–12% общей загрузки отелей архипелага. Поэтому даже в низкий сезон отельеры активно борются за этот спрос, формируя специальные предложения.

По данным мальдивской статистики, за январь-март 2026 года архипелаг посетили 75,2 тысячи туристов из России — на 12,5% больше, чем годом ранее.

В Fun&Sun обращают внимание, что спрос среди российских туристов на весну и лето вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Глубина продаж достигла пяти месяцев против трёх годом ранее — это говорит о возвращении уверенности у путешественников, готовых планировать поездку на полгода вперёд.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines резко сокращает количество рейсов, что может привести к дефициту билетов и удорожанию туров для российских туристов. На май и июнь уже отменено более 300 рейсов в Россию, а также прекращаются полёты по 18 международным направлениям — в качестве причин называются сложная международная обстановка, падение спроса из Европы и рост цен на топливо.