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4 июня, 00:03

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 8 километров

Вулкан Шивелуч © Wikipedia / NASA / JSC

Вулкан Шивелуч © Wikipedia / NASA / JSC

На Камчатке произошёл пепловый выброс на вулкане Шивелуч. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

«Высота пеплового выброса составила около 8 000 м над уровнем моря», — рассказали геофизики.

Шивелуч — действующий вулкан возрастом 60–70 тысяч лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Объект находится примерно в 50 км от посёлка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

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Ранее в индонезийской провинции Восточная Ява произошло как минимум четыре извержения вулкана Семеру, столб белого и серого пепла поднялся на 1000 метров над кратером (до 4676 м над уровнем моря). Местных жителей и туристов призвали не приближаться к вулкану ближе 5 км из-за угрозы лавовых потоков, раскалённых камней и селевых потоков. Семеру высотой 3676 м является самой высокой точкой острова Ява. Регион входит в Тихоокеанское «Огненное кольцо», поэтому здесь часты сейсмические явления.

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Виталий Приходько
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