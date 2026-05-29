В Индонезии произошло четыре извержения вулкана Семеру

В провинции Восточная Ява в Индонезии произошло как минимум четыре извержения вулкана Семеру. Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф азиатской республики зафиксировал плотные выбросы белого и серого пепла.

Столб пепла поднялся около 1000 метров над кратером — до 4676 м над уровнем моря — и распространялся на север, северо‑запад и запад. Сообщается о риске выброса раскалённых камней. Местных жителей и туристов призвали не подходить ближе 5 км от кратера из‑за угрозы лавовых потоков, горячих облаков и селевых потоков по руслам рек.

Высота Семеру составляет 3 676 м, он считается самой высокой точкой острова Явы. Регион входит в Тихоокеанское «Огненное кольцо», поэтому здесь часты сейсмические явления.

Ранее в Индонезии произошло извержение вулкана Дуконо, при котором погибли двое граждан Сингапура. Их тела лежали рядом, держась за руки. Помимо них, поисковый отряд также нашёл бездыханное тело одной местной жительницы.