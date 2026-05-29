В Индонезии произошло четыре извержения вулкана Семеру
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /
В провинции Восточная Ява в Индонезии произошло как минимум четыре извержения вулкана Семеру. Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф азиатской республики зафиксировал плотные выбросы белого и серого пепла.
Столб пепла поднялся около 1000 метров над кратером — до 4676 м над уровнем моря — и распространялся на север, северо‑запад и запад. Сообщается о риске выброса раскалённых камней. Местных жителей и туристов призвали не подходить ближе 5 км от кратера из‑за угрозы лавовых потоков, горячих облаков и селевых потоков по руслам рек.
Высота Семеру составляет 3 676 м, он считается самой высокой точкой острова Явы. Регион входит в Тихоокеанское «Огненное кольцо», поэтому здесь часты сейсмические явления.
Ранее в Индонезии произошло извержение вулкана Дуконо, при котором погибли двое граждан Сингапура. Их тела лежали рядом, держась за руки. Помимо них, поисковый отряд также нашёл бездыханное тело одной местной жительницы.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.