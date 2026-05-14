Пеплопад может накрыть четыре населённых пункта Камчатки

Огнедышащий исполин на Камчатке вновь напомнил о своей мощи. Вулкан Безымянный, чья высота составляет 2882 метра, выбросил раскалённую пыль на целых четыре километра вверх – выше себя почти на полтора километра. Гигантский столб пепла, поднявшийся над кратером, уже начал своё путешествие по региону, угрожая жителям нескольких населённых пунктов.

По данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, пепловый шлейф, подхваченный ветром, движется в юго-западном направлении. Под удар стихии прямо сейчас попадают посёлки Атласово, Лазо, Таёжный и село Долиновка Мильковского округа. Спасатели предупреждают, что существует высокий риск выпадения вулканического пепла на этих территориях.

Более того, ситуация может ухудшиться. Если ветер внезапно сменит направление, мелкодисперсная взвесь накроет Быстринский, Усть-Камчатский и Тигильский округа. Пока объём оседающих твёрдых частиц оценивается как незначительный, но метеорологи продолжают следить за траекторией движения шлейфа.

Для авиации введён «оранжевый» код опасности. Это означает, что небо в районе полуострова пока не закрыто, но пилотам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными: вулканический пепел опасен для турбин самолётов.

Стоит отметить, что Безымянный – один из самых активных вулканов Камчатки. Его извержения происходят регулярно. Местным жителям, особенно аллергикам и людям с заболеваниями дыхательных путей, советуют без лишней надобности не покидать помещения и плотно закрывать окна.

Ранее Life.ru писал, что на другом конце света едва не случилась трагедия с российским туристом. Блогер отправился покорять вулканы Гватемалы, но сбился с тропы и блуждал без еды и воды несколько часов – его спасатели нашли в истощённом состоянии с кровотечением из носа. В итоге экстремал выжил, но добирался до Москвы почти трое суток: его рейс экстренно сажали в Доминикане, а стыковочные борта задерживались.