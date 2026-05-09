Зато посмотрел на извержение: Россиянин едва не сгинул в горах Гватемалы

В Гватемале спасли 24-летнего российского блогера-туриста. Парень заблудился при восхождении на вулкан и был найден в истощённом состоянии, сообщает SHOT.

Молодого россиянина спасли с горной вершины в Гватемале. Видео © SHOT

Путешественник отправился в поход на вулкан Фуэго, а затем решил покорить соседний Акатенанго высотой почти четыре километра. С этой вершины открывается безопасный и близкий обзор на «вулкан огня», который выбрасывает лаву каждые 15 минут.

Однако блогер выбрал неверный маршрут, сбился с тропы и заблудился в лесу без еды и воды. Самочувствие резко ухудшилось: пошла кровь из носа, закружилась голова, а сил на обратную дорогу не осталось — до ближайшего города идти четыре часа.

Туристу удалось дозвониться в спасательную службу и сообщить о своём положении. Он блуждал 3,5 часа до прибытия помощи. Медики осмотрели пострадавшего, оказали необходимую поддержку и доставили в отель.

На этом злоключения экстремала не завершились. Блогер опоздал на свой рейс и вылетел другим бортом, но самолёт экстренно сел в Доминикане из-за внезапного недомогания одного из пассажиров. Туристу пришлось ждать вылета ещё пять часов, затем задержали и пересадочные рейсы. В итоге россиянин добрался до Москвы только через двое суток после спасения в горах.

Ранее Life.ru рассказывал, что на острове Хальмахера в Индонезии продолжаются поиски 20 человек, исчезнувших после выброса на вулкане Дуконо. К операции привлекли десятки сотрудников, в том числе полицейских, а среди пропавших числятся девять путешественников из Сингапура и остальные — местные жители. Спасатели в очередной раз предупредили о недопустимости приближения к жерлу на расстояние менее четырёх километров, кроме того, эксперты выражают обеспокоенность из-за возможных селевых потоков при выпадении осадков.