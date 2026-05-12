День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 12:29

Двое туристов погибли при извержении вулкана в Индонезии, держась за руки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mathias Berlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mathias Berlin

При разборе последствий извержения вулкана Дуконо в Индонезии спасатели обнаружили тела двух граждан Сингапура. Погибшие туристы лежали рядом, держась за руки. О трагедии сообщает газета Daily Mail.

ЧП произошло на горе Дуконо, расположенной на острове Халмахера. Эвакуация тел состоялась 10 мая, хотя вулкан в тот момент продолжал извергаться, а сама спасательная операция шла в экстремальных условиях. К работам привлекли более полутора сотен человек.

Из группировки в 20 человек выжить удалось 17 туристам — они сумели самостоятельно спуститься с опасного склона. Помимо двух граждан Сингапура, поисковый отряд также нашёл бездыханное тело одной местной жительницы.

В Москве нашли мёртвым экс-главреда журнала «Эхо планеты» Валентина Васильца
В Москве нашли мёртвым экс-главреда журнала «Эхо планеты» Валентина Васильца

Ранее сотрудники оперативных служб, занимавшиеся поисками пропавшей на Камчатке туристической группы, сообщили, что два человека найдены погибшими, часть туристов выжили, а судьба ещё двоих остаётся неизвестной. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев подтвердил, что среди обнаруженных есть погибшие, и уточнил, что на данный момент известно о судьбе пятерых туристов, тогда как о положении двоих сведений пока нет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Индонезия
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar