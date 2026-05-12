Двое туристов погибли при извержении вулкана в Индонезии, держась за руки

При разборе последствий извержения вулкана Дуконо в Индонезии спасатели обнаружили тела двух граждан Сингапура. Погибшие туристы лежали рядом, держась за руки. О трагедии сообщает газета Daily Mail.

ЧП произошло на горе Дуконо, расположенной на острове Халмахера. Эвакуация тел состоялась 10 мая, хотя вулкан в тот момент продолжал извергаться, а сама спасательная операция шла в экстремальных условиях. К работам привлекли более полутора сотен человек.

Из группировки в 20 человек выжить удалось 17 туристам — они сумели самостоятельно спуститься с опасного склона. Помимо двух граждан Сингапура, поисковый отряд также нашёл бездыханное тело одной местной жительницы.

Ранее сотрудники оперативных служб, занимавшиеся поисками пропавшей на Камчатке туристической группы, сообщили, что два человека найдены погибшими, часть туристов выжили, а судьба ещё двоих остаётся неизвестной. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев подтвердил, что среди обнаруженных есть погибшие, и уточнил, что на данный момент известно о судьбе пятерых туристов, тогда как о положении двоих сведений пока нет.