В Москве нашли мёртвым экс-главреда журнала «Эхо планеты» Валентина Васильца

В Москве обнаружили тело бывшего главного редактора журнала «Эхо планеты» Валентина Васильца. 90-летнего мужчину нашли мёртвым в понедельник днём на улице Крупской возле дома, где он проживал. Об этом стало известно сайту MK.Ru.

Сейчас рассматривается версия несчастного случая, обстоятельства гибели устанавливаются.

Валентин Василец много лет работал в международной журналистике и был ветераном ИТАР-ТАСС. В конце 1990-х он возглавлял журнал «Эхо планеты», специализировавшийся на международной тематике.

Ранее в Сеуле у здания Высокого суда был обнаружен мёртвым 55-летний судья Син Чжон О. Тело мужчины нашли ночью на цветочной клумбе рядом со зданием суда. Рядом была обнаружена записка, обстоятельства произошедшего сейчас изучает полиция, которая рассматривает версию о самоубийстве.