В Москве нашли мёртвым начальника войск химзащиты СССР Станислава Петрова

В субботу утром в своей квартире в знаменитом Доме на набережной был обнаружен мёртвым 87-летний генерал-полковник Станислав Петров. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство, сообщает сайт MK.ru.

Тело видного военачальника нашли родственники около семи часов утра. Спасти мужчину не удалось.

Станислав Петров стоял у истоков создания войск химической защиты в Советском Союзе. Его служба в этом роде войск началась в 1959 году. Генерал был активным участником ликвидации последствий страшной катастрофы на Чернобыльской АЭС. С 1989 по 1992 год он являлся последним командующим химзащиты СССР, а затем — первым начальником войск радиационной, химической и биологической защиты России (занимал этот пост вплоть до 2001 года).

Станислав Петров имел звание доктора военных наук, а в 1991 году ему присудили Ленинскую премию. До последнего времени он оставался научным сотрудником одного из военных институтов и главным редактором журнала «Вестник войск РХБ защиты».

А ранее Life.ru писал, что в Москве умер создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александр Леонов. Ему было 74 года. Покойный возглавлял НПО машиностроения, занимая одновременно посты генерального директора и генерального конструктора.