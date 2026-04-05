Создал «Циркон» и укрепил оборону России: Скончался Герой Труда Александр Леонов

В Москве на 75-м году жизни скончался выдающийся конструктор Александр Леонов. Информацию о смерти Героя Труда РФ подтвердил источник ТАСС в окружении учёного.

Покойный возглавлял НПО машиностроения, занимая одновременно посты генерального директора и генерального конструктора. Предприятие, которым руководил специалист, считается одним из ключевых звеньев в отечественной ракетно-космической индустрии.

Широкой общественности Александр Георгиевич стал известен как один из главных идеологов создания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Под его началом коллектив предприятия успешно завершил разработку этого комплекса, принятого на вооружение российской армией.

За годы профессиональной деятельности инженер внес колоссальный вклад в укрепление обороноспособности государства. За особые заслуги перед страной ему было присвоено звание Героя Труда.

Причина смерти и дата прощания с выдающимся деятелем на данный момент не разглашаются. Коллеги и соратники отмечают его огромный вклад в развитие высокотехнологичного оружия.

Александр Георгиевич Леонов родился 26 февраля 1952 года в городе Моршанск Тамбовской области в семье школьных учителей. В 1975 году окончил Московский авиационный институт по специальности «Летательные аппараты» и пришёл работать в Центральное конструкторское бюро машиностроения (ныне АО «Военно-промышленная корпорация „НПО машиностроения“» в Реутове). Прошёл путь от инженера-конструктора до генерального директора и генерального конструктора предприятия (с 2007 года).

Под его руководством и при непосредственном участии создавались и модернизировались ракетные комплексы с крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе комплексы «Гранит», «Вулкан», подвижный береговой комплекс «Бастион» с ракетой «Оникс». Он внёс значительный вклад в разработку перспективных гиперзвуковых систем, включая противокорабельную крылатую ракету «Циркон».

Александр Георгиевич — автор более 20 изобретений и свыше 70 научных трудов, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, заведующий кафедрой «Аэрокосмические системы» МГТУ им. Н.Э. Баумана.

За выдающиеся заслуги в укреплении обороноспособности страны в 2019 году ему присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Он также являлся Заслуженным машиностроителем РФ и лауреатом Премии Правительства России в области науки и техники. В 2022 году удостоен звания Почётного гражданина Московской области.

Ранее скончался бывший заместитель министра обороны, генерал-полковник Юрий Садовенко. Согласно сообщениям, причиной смерти стала сердечная болезнь. Генерал-полковнику было всего 56 лет.