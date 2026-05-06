В Сеуле нашли мёртвым судью, ужесточившего приговор экс-первой леди Южной Кореи

В Сеуле у здания Высокого суда найден мёртвым 55-летний судья Син Чжон О. Как сообщает агентство Рёнхап, тело мужчины обнаружили на цветочной клумбе рядом со зданием около часа ночи по местному времени. Рядом была найдена записка. Полиция рассматривает версию о самоубийстве.

Именно этот судья председательствовал на повторном рассмотрении апелляции по делу о коррупции бывшей первой леди Республики Корея Ким Гон Хи. В январе суд первой инстанции приговорил её к 20 месяцам лишения свободы. Однако 28 апреля судья Син Чжон О ужесточил наказание, назначив 4 года тюрьмы.

Согласно информации газеты «Чунан ильбо», в найденной при судье записке это дело не упоминается. Что именно было в записке, не уточняется. Ким Гон Хи — супруга бывшего президента Юн Сок Ёля, который в декабре 2024 года объявил военное положение в нарушение конституции страны и был отрешён от должности в апреле 2025 года.

