В Химках нашли мёртвой 11-летнюю девочку из многодетной семьи

В подмосковных Химках найдено тело 11-летней девочки без признаков жизни. Об обстоятельствах её смерти сообщает сайт MK.ru.

Школьницу обнаружили рядом с домом на улице Совхозной. Погибшая воспитывалась в многодетной семье матерью-одиночкой.

Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося. Подробности произошедшего устанавливаются.

В апреле в Свердловской области неподалёку от Первоуральска обнаружили тело 12-летней девочки, воспитывавшейся в многодетной семье. Несовершеннолетнюю нашли без признаков жизни в парниковом сооружении. Местные жители судачили о возможной ссоре погибшей с её старшей сестрой, но родственник школьницы эту версию отверг, добавив, что следственные органы изъяли телефон ребёнка и запретили раскрывать подробности.