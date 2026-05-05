В Тверской области в водоёме нашли тело пропавшего подростка

В посёлке Кесова Гора Тверской области завершились поиски 16-летнего подростка, пропавшего в конце апреля. Его тело обнаружили в местном водоёме, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Подросток исчез 26 апреля. После поступления информации о его безвестном исчезновении Кашинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело. Следователи провели осмотр дома подростка и места его последнего пребывания, а также изучили записи камер видеонаблюдения. Поиски велись с собаками и квадрокоптерами.

Тело подростка нашли 5 мая в одном из водоёмов Кесовой Горы. По предварительным данным, видимых телесных повреждений на нём не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте продолжают работать следователи.

