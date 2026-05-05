День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 19:56

В Тверской области в водоёме нашли тело пропавшего подростка

Обложка © СУ СК РФ по Тверской области

Обложка © СУ СК РФ по Тверской области

В посёлке Кесова Гора Тверской области завершились поиски 16-летнего подростка, пропавшего в конце апреля. Его тело обнаружили в местном водоёме, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Подросток исчез 26 апреля. После поступления информации о его безвестном исчезновении Кашинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело. Следователи провели осмотр дома подростка и места его последнего пребывания, а также изучили записи камер видеонаблюдения. Поиски велись с собаками и квадрокоптерами.

Тело подростка нашли 5 мая в одном из водоёмов Кесовой Горы. По предварительным данным, видимых телесных повреждений на нём не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте продолжают работать следователи.

СК возбудил дело после гибели пяти человек на пожаре в Нижегородской области
СК возбудил дело после гибели пяти человек на пожаре в Нижегородской области

А ранее в подмосковном Одинцово произошла семейная трагедия. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, насмерть избила свою пожилую мать. Между ними вспыхнула ссора, в результате которой 47-летняя дочь нанесла 78-летней матери серьёзные травмы. От полученных повреждений пожилая женщина скончалась на месте. В настоящее время подозреваемая арестована.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar