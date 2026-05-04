Пьяная жительница Подмосковья до смерти избила 78-летнюю мать во время ссоры

В подмосковном городе Одинцово произошла семейная трагедия. Женщина в состоянии алкогольного опьянения насмерть забила свою пожилую мать. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По версии следствия, преступление было совершено 28 апреля. Между родственницами вспыхнула ссора, в ходе которой 47-летняя дочь нанесла 78-летней матери множественные травмы. От полученных повреждений пожилая женщина скончалась на месте.

Правоохранители задержали подозреваемую сразу же после случившегося. В отношении неё возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В настоящее время фигурантка арестована. Следователи уже осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. По делу назначен комплекс судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую.

Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ведомстве пообещали дать принципиальную правовую оценку действиям фигурантки.

