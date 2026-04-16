Убил жену и покончил с собой: Подробности трагедии в доме бывшего вице-губернатора Вирджинии
Полиция: Экс-вице-губернатор Вирджинии Фэрфакс убил жену и покончил с собой
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lgjustinfairfax
Бывший вице-губернатор штата Вирджиния Джастин Фэрфакс, по данным полиции, застрелил свою жену Серину, а затем покончил с собой. Тела супругов нашли в их доме в Аннандейле. Правоохранители предварительно рассматривают случившееся как убийство и самоубийство на бытовой почве. В полиции заявили, что пара проходила через сложный бракоразводный процесс.
По данным AP, тревогу поднял сын-подросток супругов, который вскоре после полуночи позвонил в 911. В доме в момент трагедии находились младшие дети, они не пострадали.
Как сообщали американские СМИ, в январе полиция уже приезжала в этот дом после заявления Фэрфакса о якобы нападении со стороны жены, однако после изучения записей с камер в доме подтверждения этой версии не нашли.
Фэрфакс был избран вице-губернатором Вирджинии в 2017 году и стал вторым афроамериканцем, избранным на такую должность в этом штате. Позже он считался заметной фигурой в региональной политике, но его карьера серьезно пострадала после обвинений в сексуальном насилии, которые он отрицал. В 2021 году он участвовал в праймериз демократов на выборах губернатора и занял четвертое место.
