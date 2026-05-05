СК возбудил дело после гибели пяти человек на пожаре в Нижегородской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек, включая двоих детей, при пожаре в частном доме в городе Выкса Нижегородской области. Об этом сообщило следственное управление СК по региону.

«Следователем Выксунского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Нижегородской области по факту гибели на пожаре пяти человек, двое из которых дети, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

Прокуратура региона взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, погибли при возгорании частного дома в городе Выкса Нижегородской области. Пламя охватило 80 квадратных метров. Спасатели обнаружили тела погибших после ликвидации огня. Сейчас специалисты МЧС выясняют причины трагедии.