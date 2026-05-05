При пожаре в доме в Нижегородской области погибли пять человек, включая 2 детей

Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, погибли при возгорании частного дома. ЧП произошло на улице Челюскина в городе Выкса Нижегородской области. Информацию предоставили в региональном главке МЧС России.

К моменту прибытия первого пожарно-спасательного расчёта пламя охватило 80 квадратных метров. После ликвидации огня спасатели обнаружили тела пятерых погибших. Двое из них — дети. Личности всех пострадавших сейчас устанавливают. Специалисты МЧС выясняют причины трагедии.

