4 мая, 09:02

В Красноярском крае из-за пожара сгорели 12 дачных участков

Обложка © Telegram / Прокуратура Красноярского края

Пожар в СНТ № 1 Шушенского района Красноярского края, произошедший днём 3 мая, уничтожил хозяйственные постройки и дачные участки. Прокуратура региона начала проверку инцидента.

«Огнём уничтожено 12 дачных участков с огородами, 8 из которых — заброшены. В пожаре никто не пострадал, а причина возгорания устанавливается», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным сведениям, в районе садового товарищества произошло замыкание электропроводов. Для ликвидации последствий были мобилизованы 59 человек и 18 единиц спецтехники.

Для установления истинных причин случившегося назначена экспертиза. В ходе расследования будут выяснены источники возгорания, а также дана оценка действиям уполномоченных органов в процессе тушения пожара и соблюдению законодательства при эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

Прокуратура взяла под контроль ход и итоги процессуальной проверки. По её результатам виновные лица понесут заслуженное наказание.

Ранее Life.ru сообщал, что при пожаре в Югре в частном доме погибла целая семья из семи человек, среди которых было четверо детей. В тушении участвовали 16 сотрудников МЧС России, было задействовано 4 единицы техники.

Наталья Демьянова
