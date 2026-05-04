Пожар вспыхнул в «Светофоре» в Армавире, трёх сотрудников увезли в больницу

В Армавире Краснодарского края произошёл пожар в магазине «Светофор». Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. На месте работают оперативные службы.

В результате инцидента пострадали три сотрудника магазина. Их оперативно доставили в больницу. В администрации уточнили, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Специалисты продолжают работу по локализации пожара.

Ранее крупный пожар произошёл в Красноярском крае. В СНТ № 1 Шушенского района днём 3 мая огонь уничтожил 12 дачных участков и хозяйственные постройки. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за замыкания электропроводов в районе садового товарищества. Для ликвидации последствий привлекли 59 человек и 18 единиц спецтехники. После инцидента прокуратура Красноярского края начала проверку.