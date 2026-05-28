Кадры на миллион: Семья косаток на Курилах закатила фотосессию века на фоне вулканов

На Курилах семья косаток устроила эффектное появление у берега. Местные жители успели снять чёрно-белых гигантов на фоне вулканов Менделеева и Тятя. Подробности сообщает Amur Mash.

Животные выходили из воды так синхронно и красиво, будто позировали для фотосессии. На кадрах мощные силуэты косаток смотрятся особенно впечатляюще рядом с курильскими пейзажами.

Косатки вышли из воды на фоне вулканов. Фото © Telegram/ Amur Mash

Очевидцы назвали увиденное редкой удачей. Сочетание морских хищников, вулканов и живой природы превратило обычную съёмку в почти документальную сцену. Кадры быстро привлекли внимание пользователей: многие отметили, что такой момент выглядит «на миллион».

