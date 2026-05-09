«Она не одобрила план и уплыла»: Волонтёры помогли дельфину у скалы Киселёва

Волонтёры Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» добрались до белобочки, застрявшей у скалы Киселёва в Туапсинском районе. Условия были опасными и непростыми — спускаться вниз по скале пришлось с большим трудом.

Взять с собой всё необходимое для помощи и для самих спасателей не удалось — только основные универсальные медикаменты и ткань для поддержки. Тем не менее ребята нашли дельфина, обработали раны и повреждения кожи, организовали поддержку и увлажнение в воде.

Белобочка была худой, на теле имелись раны, покрытые нефтяной плёнкой, а также воспалённые участки под кожей. Спасатели разработали план: утром подъехать к пляжу Агой, выйти в море на лодке и переместить животное туда, где можно было бы полноценно оказывать помощь.

Однако белобочка «не одобрила этот план». Поздним вечером она вдруг воспряла, стала высвобождаться из носилок и стремиться плавать самостоятельно. Дельфин перестал заваливаться и довольно неплохо поплыл.

Задерживать его в условиях мели, острых камней и отсутствия снаряжения было невозможно и опасно для людей. Белобочка ушла далеко вглубь моря и больше не возвращалась. Утренний мониторинг не выявил её следов.

Ранее учёные начали первую с 1990-х годов масштабную перепись черноморских дельфинов. Исследование затронет три вида морских млекопитающих из Красной книги. Речь идёт об афалинах, белобочках и морских свиньях (азовках). Мониторинг продлится 30 месяцев, а его результаты помогут оценить состояние популяций и предложить защитные меры.