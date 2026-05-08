8 мая, 14:57

На Кубани волонтёры спасают выбросившегося на берег дельфина

Обложка © Telegram / Delfacenter

На Большом Утрише спасатели и волонтёры продолжают помогать азовке, которую обнаружили на камнях вечером 7 мая. Животное оказалось в крайне тяжёлом состоянии. В операции участвуют специалисты центра «Дельфа», активисты объединения «Ангелы Моря», «Добровольцы ССЛ», штаб «Дельфины» и добровольцы Краснодарского края.

Спасение азовки Сашеньки на Кубани. Видео © Telegram / Delfacenter

По словам участников спасения, у азовки наблюдались сильные судороги, проблемы с координацией движений и ориентацией в пространстве. Также у неё обнаружили раны, часть из которых оказалась застарелой. Специалисты предполагают, что причиной состояния стало системное заболевание.

После обнаружения дельфину сразу оказали первую помощь по стандартному протоколу, который применяют в подобных случаях. Волонтёры назвали азовку Сашенькой. Уточняется, что это самка.

Сейчас специалисты продолжают обследование и проводят лабораторные исследования. По итогам диагностики корректируется лечение, направленное на устранение причин болезни. У животного уже выявили нарушения работы печени и поджелудочной железы, а также признаки воспалительного процесса и интоксикации.

Ранее в России начала первую с «девяностых» перепись популяции черноморских китообразных. Специалисты будут считать три вида: азовок (морских свиней), дельфинов-афалин, а также обыкновенных белобочек.

Матвей Константинов
