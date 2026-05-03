Решётки и узкие «камеры»: Блогер призвал закрыть «китовую тюрьму» в Приморье, ответ его удивил

Во Владивостоке местный блогер по имени Александр обнаружил новую «китовую тюрьму» в бухте Парис вблизи острова Русский. Он совершил погружение рядом с огороженной зоной и заснял морских животных, обитающих «за решёткой». Теперь блогер требует власти разобраться с нелегальным бизнесом и распространяет ролик в Сети.

Блогер нашёл новую «китовую тюрьму». Видео © Telegram / Новости Приморья

«Территория закрыта для свободного входа. Издали видны только мостки над водой. Каких-то табличек, опознавательных знаков нет», — рассказал мужчина. По его словам, взаперти держат белух, косаток и дельфинов. Для них выделено только 30 метров, что ничтожно мало для привычной жизни китообразных.

Однако в пресс-службе «БИММ — Приморский Океанариум» заверили, что никакой тюрьмы для морских животных нет. Блогер заснял базу для исследования морских млекопитающих, которая работает с 2011 года. В учреждении подчеркнули, что условия обитания китообразных строго соответствуют всем нормам и правилам. Сейчас в «вольере» проживают четыре белухи и шесть ларг. База известна властям и проходит постоянные проверки, отметили в океанариуме.

Напомним, 10 ноября 2019 года специалисты выпустили в море 31 животное из так называемой китовой тюрьмы в Приморье, эта партия белух оказалась последней, сейчас все млекопитающие на свободе. История получила широкий резонанс в СМИ и в обществе. Волонтёры долго бились над закрытием «тюрьмы».