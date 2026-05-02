Горбатый кит Тимми уплыл в Северное море после 60-дневных «посиделок» на мели

Горбатый кит Тимми, спасённый из мелководного залива Балтийского моря у немецкого острова Пёль, был выпущен в Северном море после многодневной транспортировки на барже. Об этом сообщает ntv.

Около 9 утра кит уже покинул баржу. Судно с животным почти достигло Северного моря, но развернулось в 20 км от самой северной точки Дании из-за высоких волн. В более спокойных водах сняли защитную сетку, однако кит всё никак не выходил.

Перед выпуском установили GPS-передатчик. Самца возрастом 4–6 лет заметили в марте, он провёл около 60 дней на мелководье. Спасательные работы начались в конце марта, но предыдущие попытки заканчивались неудачей.

Кит по кличке Тимми (животное назвали в честь общины Тиммендорфер-Штранд) впервые был замечен на песчаной отмели 23 марта. Экскаваторы прорыли для него желоб, позволивший уйти на глубину 27 марта, но уже 31 числа млекопитающее снова оказалось на мели. Длина Тимми — 12,35 метра, ширина — 3,20 метра, высота — 1,60 метра. 28 апреля его погрузили на баржу.