Застрявшего на Балтике кита Тимми погрузили на баржу в Германии

В Германии спасли горбатого кита, который застрял в бухте на Балтийском море. Молодого самца по кличке Тимми, который не мог вернуться в воду с 25 марта, погрузили на баржу. Теперь его отбуксируют в Северное море — путь «домой» займёт несколько дней. Об этом сообщает Die Zeit.

В операции участвовали волонтёры и специалисты. Они вырыли специальный овраг, по которому кит смог добраться до баржи, а затем с помощью тросов затащили его на судно. Участники отмечают, что эта история объединила многих людей. Теперь Тимми ждёт буксир, который доставит его в открытые воды. Все предыдущие попытки вернуть кита в море самостоятельно заканчивались неудачей.

Напомним, кит по кличке Тимми (животное назвали в честь общины Тиммендорфер-Штранд) был впервые обнаружен на песчаной отмели 23 марта, после чего экскаваторы прорыли для него желоб, позволивший ему уйти на глубину 27 марта, однако уже 31 числа млекопитающее вновь село на мель. Длина Тимми составляет 12,35 метра, ширина — 3,20 метра, высота — 1,60 метра.