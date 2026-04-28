«Бессильный колосс»: Германию сравнили с застрявшим в Балтийском море китом

Журналистка и колумнистка издания Bild Юлия Рус провела неожиданную параллель между положением дел в ФРГ и судьбой горбатого кита. Млекопитающее уже больше месяца не может выбраться с мелководья в Балтике.

Ослабленное животное, которое назвали Тимми, обнаружили 23 марта у общины Тиммендорфер-Штранд. Спасатели до сих пор безуспешно пытаются помочь ему вернуться в Северное море, а затем — в Атлантику. Сейчас кит почти четыре недели находится у немецкого острова Пель к северу от Висмара. В ближайшие дни запланирована новая попытка спасательной операции.

«Вся Германия переживает за сбившегося с курса горбатого кита. Возможно, еще и потому, что Тимми такой же, как мы: неповоротливый, бессильный колосс», — пишет Рус. По её словам, граждане увидели в животном отражение собственной страны.

По словам журналистки, Германия, как и Тимми, сбилась с курса — застряла на мелководье, в экономическом тупике. Собственный вес сдавливает внутренние органы кита, так на немцев давит бремя налогов и бюрократии.

Рус критикует попытки правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ провести реформы, называя их вялыми. По мнению колумнистки, если в политике ничего не изменится, «фатальные результаты выборов предрешены». Человек и животное в этой истории, резюмирует она, просто ждут чуда.