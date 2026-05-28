«Поливали из чайника»: Ещё одну нерпульку спасли отдыхающие на Ладожском озере

На берегу Ладожского озера туристы обнаружили детёныша нерпы и помогли доставить его в центр помощи морским млекопитающим в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в своём Telegram-канале.

«Ещё одну нерпульку спасли туристы, находившиеся на берегу Ладоги около поселка Сорола Лахденпохского района. Прислав нам видео для определения состояния животного и получив наше добро, эти добрые люди вынесли малышку с труднопроходимого участка побережья к дороге», — говорится в сообщении.

Перед транспортировкой нерпу пришлось временно охлаждать водой, чтобы стабилизировать её состояние в жаркую погоду.

После оказания первой помощи малышку доставили в центр реабилитации редких видов морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Там животное передали специалистам, которые займутся восстановлением и дальнейшим уходом.

Ранее на Ладожском озере прошла спасательная операция по эвакуации годовалого самца ладожской кольчатой нерпы, пострадавшего от рыболовной лески. Животное с серьёзной травмой шеи обнаружили туристы на одном из островов в Приозерском районе Ленинградской области. Очевидцы аккуратно освободили нерпу от запутавшейся снасти и связались со специалистами центра помощи морским млекопитающим.