У спасённой на Ладоге Нерпульки выявили пневмонию

Ветеринары из Санкт-Петербурга лечат больного детёныша ладожской нерпы. Малышку нашли в районе Кильполы. У неё обнаружили поражение лёгочными нематодами. Об этом сообщили специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы».

Тюлени заражаются этими паразитами ещё внутриутробно. Лечение осложняется тем, что приходится применять препараты. Их нельзя давать совсем маленьким животным.

«Лечим оставленную паразитами пневмонию, радуемся наблюдающимся у малышки улучшениям, будем внимательно наблюдать за её восстановлением и надеяться на лучшее», — сказали сотрудники фонда.

В начале марта в Петербурге начался сезон спасения ластоногих. 8 марта в шхерах Ладожского озера заметили новорождённого детёныша нерпы. Чайки атаковали малышку прямо на льду. Очевидец вызвал спасателей. Специалисты забрали нерпу на лечение.