Петербуржец спас белька от стаи чаек на Ладоге – его выхаживают

В Петербурге стартовал сезон спасения ластоногих — и сразу с неожиданного случая. 8 марта в шхерах Ладожского озера заметили новорождённого детеныша нерпы, которого на льду атаковали чайки. Очевидец вызвал помощь, и малышку передали специалистам «Фонда друзей балтийской нерпы».

Это первый подопечный Центра в этом году, причем появился он значительно раньше обычных сроков. Белёк весит всего 3,6 кг, у него ещё не отпала пуповина — выхаживать таких крох особенно сложно.

«Нерпулька родилась вчера, весит 3,6 кг. На пузике у неё пуповина и такие малыши конечно же очень трудны для выращивания. Но мы будем стараться ей помочь. Первый тюлень года образовался неожиданно и сильно заранее от тех сроков которые мы предполагали в этом году, но это ничего», — рассказали в фонде.

