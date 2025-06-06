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6 июня, 07:45

Верфик, Водик и Ермоша: В Фонде друзей балтийской нерпы провели «ластоногий выпускной»

Фонд друзей балтийской нерпы выпустил четырёх тюленей в Финский залив

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В честь Всемирного дня окружающей среды Фонд друзей балтийской нерпы провёл очередной выпускной — четыре тюленя отправились в естественную среду обитания. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

В Финский залив выпустили четырёх тюленей. Видео © tvspb.ru

Для фонда этот год стал рекордным — сейчас здесь выхаживают 27 животных. Среди выпускников — три самца, спасённых на северном берегу Финского залива: Верфик, Водик и Ермоша. Последнего нашли в бухте Ермиловская — он оказался самым слабым из группы, несмотря на юный возраст.

«Его нашли с огромной резаной раной, были объёмы некротизированных участков, но мы справились, у него остались шрамы», — рассказала основатель Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская.

Перед выпуском тюленей взвесили — каждый набрал около 40 килограммов, и теперь их упитанные мордочки совсем не напоминают тех истощённых малышей, которых когда-то доставили в центр. Два месяца реабилитации позади, и животные явно чувствуют близость свободы — едва оказавшись на берегу, они устремились к воде.

Первым без раздумий нырнул в воду Ермоша — казалось, он ждал этого момента все два месяца реабилитации. Его товарищи ненадолго замялись на берегу, словно сомневаясь: стоит ли променять сытую жизнь на вольные волны. Однако инстинкты взяли верх — вскоре вся четвёрка дружно исчезла в балтийских водах, окончательно распрощавшись с «золотой клеткой» центра.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Фонд друзей балтийской нерпы спас 30 малышей в 2024 году. Аномально тёплая зимняя погода оказывает пагубное воздействие на ледовый покров, что приводит к отрыву детёнышей краснокнижных ластоногих от их матерей. К счастью, специалисты Фонда приходят на помощь осиротевшим животным, выхаживают их и впоследствии возвращают в естественную среду обитания.

Александра Мышляева
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