Пусть мама услышит: На Байкале капитаны катера помогли нерпе воссоединиться с отбившимся малышом

На Байкале капитаны катера помогли нерпе найти детёныша, который отбился от неё и остался совершенно один. Видео чудесного спасения опубликовали в телеграм-канале «Волна Ольхона».

Ранее российский боец Север спас котёнка от роя дронов и обрёл верного друга. Военнослужащий заметил напуганный пушистый комок в воронке от взрыва в окружении грязи и обломков. Рискуя жизнью, он бросился на помощь хвостатому малышу и вытащил его из-под огня украинских беспилотников. Питомец получил кличку Гадя и стал верным спутником и талисманом.