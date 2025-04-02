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2 апреля, 13:32

Пусть мама услышит: На Байкале капитаны катера помогли нерпе воссоединиться с отбившимся малышом

На Байкале капитаны катера помогли нерпе найти отбившегося детёныша

Капитаны катера помогли нерпе и её детёнышу найти друг друга. Фото © Telegram / Волна Ольхона - ХИВУСЫ/Быстроходные КАТЕРА

Капитаны катера помогли нерпе и её детёнышу найти друг друга. Фото © Telegram / Волна Ольхона - ХИВУСЫ/Быстроходные КАТЕРА

На Байкале капитаны катера помогли нерпе найти детёныша, который отбился от неё и остался совершенно один. Видео чудесного спасения опубликовали в телеграм-канале «Волна Ольхона».

Капитаны катера помогли нерпе и её детёнышу найти друг друга. Видео © Telegram / Волна Ольхона - ХИВУСЫ/Быстроходные КАТЕРА

Капитаны проявили смекалку и осторожность и помогли маме встретиться с малышом. Воссоединившаяся семья уплыла.

В Биробиджане сотрудники МЧС спасли волка, застрявшего между зданиями
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Ранее российский боец Север спас котёнка от роя дронов и обрёл верного друга. Военнослужащий заметил напуганный пушистый комок в воронке от взрыва в окружении грязи и обломков. Рискуя жизнью, он бросился на помощь хвостатому малышу и вытащил его из-под огня украинских беспилотников. Питомец получил кличку Гадя и стал верным спутником и талисманом.

Алена Пенчугина
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