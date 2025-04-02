Пусть мама услышит: На Байкале капитаны катера помогли нерпе воссоединиться с отбившимся малышом
На Байкале капитаны катера помогли нерпе найти отбившегося детёныша
Капитаны катера помогли нерпе и её детёнышу найти друг друга. Фото © Telegram / Волна Ольхона - ХИВУСЫ/Быстроходные КАТЕРА
На Байкале капитаны катера помогли нерпе найти детёныша, который отбился от неё и остался совершенно один. Видео чудесного спасения опубликовали в телеграм-канале «Волна Ольхона».
Капитаны катера помогли нерпе и её детёнышу найти друг друга. Видео © Telegram / Волна Ольхона - ХИВУСЫ/Быстроходные КАТЕРА
Капитаны проявили смекалку и осторожность и помогли маме встретиться с малышом. Воссоединившаяся семья уплыла.
Ранее российский боец Север спас котёнка от роя дронов и обрёл верного друга. Военнослужащий заметил напуганный пушистый комок в воронке от взрыва в окружении грязи и обломков. Рискуя жизнью, он бросился на помощь хвостатому малышу и вытащил его из-под огня украинских беспилотников. Питомец получил кличку Гадя и стал верным спутником и талисманом.