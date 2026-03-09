Владимир Путин
Регион
9 марта, 19:09

Спасённому на Ладоге бельку дали имя Нерпулька

Спасённому детёнышу нерпы дали имя Нерпулька. Обложка © VK / Спасение тюленей

В Санкт-Петербурге пополнение в семье подопечных «Фонда друзей балтийской нерпы». Специалисты спасли крошечную самочку, которая появилась на свет с весом всего 3,6 килограмма. Малышку назвали Нерпулькой.

Спасённому детёнышу нерпы дали имя Нерпулька. Видео © VK / Спасение тюленей

В фонде отмечают, что тюлень родился гораздо раньше ожидаемых в этом году сроков для популяции вида. Теперь за крохой будут ухаживать и выхаживать, чтобы выпустить в естественную среду, когда она окрепнет.

Напомним, в Петербурге стартовал сезон спасения ластоногих: 8 марта в шхерах Ладожского озера новорождённого детёныша нерпы, которого на льду атаковали чайки, заметил очевидец и вызвал помощь. Малышку передали специалистам «Фонда друзей балтийской нерпы». Это первый подопечный Центра в этом году.

