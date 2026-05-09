Истощён, но жив: На Ладоге спасатели вывезли с острова раненую нерпу

На Ладожском озере прошла настоящая спасательная операция. В ночь с 7 на 8 мая в Центр помощи редким морским млекопитающим поступил годовалый самец ладожской кольчатой нерпы. У него была сильно повреждена шея рыболовной леской. Это уже девятый краснокнижный пациент в этом сезоне.

Видео © VK / Водоканал Санкт-Петербурга

Истощённого и раненого малыша нашли туристы на одном из островов в Приозерском районе. Люди не прошли мимо: они осторожно срезали с шеи сеть и сразу позвонили специалистам. Те поняли, что ситуация серьёзная, и попросили помощи в экстренной доставке нерпы на берег. На призыв откликнулись сотрудники МЧС России по Ленинградской области.

«Сейчас на попечении специалистов находятся пять серых тюленей и девять ладожских кольчатых нерп. Первые подопечные, поступившие 8 и 9 марта, чувствуют себя значительно лучше: они полностью перелиняли и окрепли настолько, что уже уплетают до полутора килограммов мойвы каждый день», — говорится в сообщении.

Самой приятной новостью стало то, что в этом сезоне на реабилитацию не поступило ни одного детёныша балтийской кольчатой нерпы. По мнению специалистов, это связано с тёплой ледовой обстановкой прошлой зимой: в Финском заливе был достаточный лёд, и самки смогли спокойно выкормить потомство в природе.

