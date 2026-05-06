Полмиллиона за щенков в грязи и фекалиях: Волонтёры обвинили передержку в поборах и антисанитарии

В Подмосковье волонтёры обвинили передержку «В мире животных» в антисанитарии, постоянных требованиях денег и отказе вернуть беспородных щенков.

Видео © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА

Как рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ волонтёр Ира, в феврале она вместе с подругой подобрала на улице шестерых щенков. Девушки решили временно оставить животных на передержке, чтобы позже найти им хозяев.

По договору месяц содержания вместе с кормом должен был стоить около 80 тысяч рублей. Однако вскоре хозяйка передержки начала требовать новые переводы каждые два-три дня — за корм, мытьё и другие услуги, которые заранее не обсуждались. В итоге только за первый месяц девушки перевели около 200 тысяч рублей.

Одному щенку удалось найти дом в начале марта. Ещё одного планировали отправить в Израиль, но 1 апреля он умер. При этом накануне сотрудница передержки требовала деньги за оформление документов для животного. Позже выяснилось, что на передержке произошла вспышка парвовирусного энтерита. По словам волонтёра, инфекция привела к отёку мозга у щенка.

Во время лечения остальных животных девушки перевели ещё около 100 тысяч рублей. После этого хозяйка передержки выставила новый счёт — более 260 тысяч рублей за дальнейшее содержание и лечение. По словам Иры, животных при этом отказались отдавать.

Когда волонтёры не стали платить, хозяйка перестала выходить на связь. Где сейчас находятся щенки и в каком они состоянии, неизвестно. При этом животных держали в ужасных условиях: щенки находились в закрытом помещении, лежали в собственных фекалиях, а рядом стояли миски с едой и грязной водой.

Девушка обратилась в полицию. Однако в возбуждении уголовного дела отказали: ситуацию квалифицировали как гражданско-правовой спор.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Петербурге спасли самоеда, которого хозяева оставили на балконе на несколько дней без еды и воды. Соседи услышали жалобный лай и обратились за помощью, однако вытащить собаку удалось только зоозащитникам. К спасению подключили альпиниста. Он с помощью снаряжения спустился на этаж ниже, обвязал самоеда и передал его соседям. Пса по кличке Умка забрала на передержку Елизавета. У собаки обнаружили сильную линьку и истощение: самоед весил 17 кг при норме около 20 кг. Спасатели рисковали столкнуться с претензиями из-за фактического изъятия животного, но заявили, что поступили по-человечески правильно. Сейчас Умка чувствует себя лучше, требует внимания и ласки. Временная хозяйка Елизавета хочет оставить собаку себе.