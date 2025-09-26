«Фактор доверия»: Кинолог перечислил критерии выбора передержки для питомцев

Выбирать зоогостиницу исключительно по фотографиям из соцсетей — серьёзная ошибка, предупредил директор школы профессиональной дрессировки Константин Карапетьянц. Кинолог настаивает на обязательном личном визите, во время которого нужно оценить условия содержания, пообщаться с персоналом и убедиться в наличии ветеринарного врача.

Кинолог перечислил критерии выбора передержки для питомцев. Видео © Пятый канал

При этом сотрудники передержки обязаны провести полную экскурсию по всем помещениям без каких-либо ограничений. Ключевыми критериями безопасности являются чёткое зонирование территории: отдельные зоны для приёма, карантина, проживания, выгула и хранения кормов. Номера должны быть индивидуальными, с вентиляцией, освещением и соблюдением минимальной площади.

«Открытость организации, мне кажется, это основной фактор доверия. Если вам отказали в консультации или сказали, что она за деньги, то надо разворачиваться и уходить», — призвал эксперт.

Если питомец вернулся из зоогостиницы с признаками заболеваний или травм, необходимо сразу же обратиться к ветеринару для фиксации повреждений. С заключением врача можно обращаться в полицию, прокуратуру или подавать иск в суд для привлечения виновных к ответственности, подчеркнул собеседник Пятого канала.