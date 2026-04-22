Хозяйка исчезла, собака выла от голода: в Петербурге спасли самоеда с запертого балкона

В Петербурге спасли самоеда, которого хозяева оставили на балконе на несколько дней без еды и воды. Инцидент произошел на Парашютной улице. Как сообщает «Mash на Мойке», соседи, услышав жалобный лай, обратились за помощью, но спасти собаку удалось только зоозащитникам.

Спасение самоеда в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Предполагаемая хозяйка животного, 30-летняя женщина, исчезла вместе с маленьким ребёнком. Её телефон отключен, а в соцсетях она не появлялась с 19 апреля. Молодой человек женщины сообщил о её внезапном исчезновении, а владелица квартиры подтвердила, что Евгения якобы сама съехала без предупреждения.

Хозяйка квартиры с реёнком не выходит на связь. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Ранее в Красноярске неравнодушные жители спасли раненую косулю, выбежавшую из леса на дорогу около села Удачное. Водители остановились, связались со спасателями, накинули животному на голову ткань и доставили его в Центр охраны дикой природы. Операция прошла около полуночи, и к часу ночи косуля уже была в филиале центра в Солнечном.