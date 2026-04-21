Собаку пришлось усыпить после неправильного лечения в ветклинике Тулы

Собаку пришлось усыпить после лечения в ветклинике Тулы — за несколько дней состояние животного резко ухудшилось. Об этом сообщили владельцы питомца SHOT ПРОВЕРКЕ.

Речь идёт о 13-месячном кане-корсо по кличке Гром. 14 апреля питомца привезли в Тульский центр ветеринарной медицины с воспалением. По рекомендации специалистов собаку оставили в стационаре, оплатив более 30 тысяч рублей.

Как утверждают владельцы, за четыре дня диагноз так и не был установлен, обследования не проводились, а состояние животного только ухудшалось. При попытке забрать питомца клиника потребовала дополнительную оплату, не объяснив, что с ним происходит.

Хозяева перевезли Грома в другое учреждение, где, по их словам, за короткое время выявили тяжёлые нарушения: сильное ухудшение показателей крови, внутренние воспаления и возможную инфекцию. Врачи оценили состояние как критическое и практически безнадёжное.

В итоге было принято решение об эвтаназии.

По словам владельцев, в первой клинике им отказались предоставить документы и сведения о лицензии. Они также утверждают, что слышали о других похожих случаях. Сейчас семья готовит обращение в суд.

Ранее Life.ru рассказывал, что подмосковную клинику «Планета» обвиняют в гибели домашних животных, поскольку ветеринары ставят им неправильные диагнозы и назначают опасное лечение. К примеру, одному коту диагностировали перелом шейных позвонков, а потом оказалось, что у него почечная недостаточность.