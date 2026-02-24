Вспышка собачьей чумы зафиксирована в подмосковном приюте и столичных ветклиниках

В Московской области один из приютов столкнулся со вспышкой собачьей чумы, случаи заболевания фиксируются и в ряде столичных ветеринарных клиник. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА. Предварительно, болезнь завезла из Якутии хаски, которая потеряла хозяев и попала в подмосковную клинику «Дом больших собак».

Перед заселением хаски не прошла необходимые обследования и заразила здоровых животных — к такой версии пришли волонтёры и зоозащитники. Одним из первых почувствовал себя плохо алабай Боня, находившийся на передержке с октября. У пса поднялась высокая температура и началась диарея. Сотрудники приюта сообщили об этом хозяйке Бони и отправили его в клинику. Ветеринары подтвердили, что пёс заразился чумой.

Хозяйка Бони потратила на лечение питомца более 200 тысяч рублей, но он умер. Сейчас женщина готовит жалобу на приют, где была вспышка болезни. В «Доме больших собак» от чумы умерло ещё два пса. Сейчас все клетки обрабатывают, чтобы избежать распространения инфекции. Случаи заболеваний чумкой также фиксируются в ряде ветклиник — «Командоре», «Белом клыке» и «Спарте», поделились заводчики собак.

