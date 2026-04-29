Истощён, но просит гладить: Как чувствует себя самоед, спасённый от голодной смерти на балконе

В Приморском районе Петербурга соседи спасли самоеда Умку, которого хозяйка на трое суток заперла на балконе седьмого этажа без еды и воды. Теперь пёсик чувствует себя лучше и уже требует внимания и ласки, а временная владелица Елизавета хочет оставить собаку себе. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Животное отчаянно выло несколько дней, обсуждение в домовом чате перешло в городские паблики. Хозяйка появилась только спустя сутки, у неё проблемы с алкоголем. Соседи обращались в полицию, МЧС и службу спасения животных — помощи не дождались.

Решать проблему пришлось альпинисту, который с помощью снаряжения спустился на этаж ниже, обвязал собаку и передал соседям. Умку забрала на передержку Елизавета: у собаки сильная линька, истощение, (весит 17 кг вместо нормы в 20). Спасатели рискуют быть привлечёнными к ответственности за кражу, но считают, что по-человечески поступили правильно.

«Ей прям нужно внимание. Она уже начала его требовать спустя два дня проведённых у нас. Она приходит и говорит, сейчас меня нужно погладить, обнять», — говорит Елизавета.

Женщина надеется, что Умка в итоге останется с ней. Похоже, что в этом вопросе собака с ней солидарна.

