Спасённая в Северной Осетии медведица Дынька идёт на поправку в Подмосковье

Спасённая в Северной Осетии медведица-детёныш по кличке Дынька чувствует себя лучше. Об этом говорится в заявлении подмосковного парка львов «Земля прайда».

«Наша любимая малышка Дынька все лучше себя чувствует. Дынька нашла в Арбузике (щенок — прим. Life.ru) поддержку, защиту и спокойствие, которых ей так не хватало, а Арбузик понял, что Дынька — это осиротевшая душа, которая нуждается в помощи, и даже разрешает ей то, что не разрешал никому — подходить к его миске, и даже отбирать еду», — сказано в заявлении.

В ближайшее время Дыньке предстоит получить заключительную прививку, а гулять ей разрешат через несколько дней. В парке пояснили, что из-за общего неудовлетворительного состояния организма нельзя рисковать жизнью животного: оно может подхватить энтерит или другие опасные инфекции, переносчиками которых являются лисы, собаки и другие звери.

Напомним, недавно стало известно, что истощённую медведицу, оставленную на морозе без присмотра в нежилой части одного из посёлков Северной Осетии, доставили в подмосковный парк «Земля прайда». Теперь её состояние постепенно приходит в норму.