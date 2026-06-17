Преодолел 8 тысяч километров: У берегов Камчатки заметили новорождённого серого кита

В Кроноцком заливе на Камчатке специалисты встретили первую в нынешнем сезоне самку серого кита с детёнышем. За несколько месяцев малыш вместе с матерью преодолел путь длиной около 8 тысяч километров от берегов Мексики. Об этом сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

В Кроноцкий залив впервые в сезоне приплыла самка серого кита с детёнышем. Видео © VK / Кроноцкий государственный заповедник

У берегов Камчатки появилась первая в этом году пара серых китов — самка и её детёныш, родившийся минувшей зимой. По данным сотрудников заповедника, китёнок появился на свет в тёплых водах у Калифорнийского полуострова в Мексике. После рождения он вместе с матерью отправился к местам летнего нагула на Дальнем Востоке.

Молодому животному уже присвоили номер К267 в региональном фотокаталоге. Сейчас его масса достигает примерно одной тонны. Исследователи, которые наблюдают за популяцией серых китов с 2022 года, смогли запечатлеть прибывших морских гигантов на фото и видео. Специалисты ожидают, что в ближайшее время в акваторию начнут заходить и другие самки с потомством.

Следующие месяцы считаются особенно важными для молодых особей и их матерей. В этот период животные активно набирают подкожный жир, необходимый для дальнейшей миграции и выживания. Именно поэтому посещение заповедной акватории туристами ограничено до второй половины лета, чтобы не беспокоить морских млекопитающих.

Ранее у побережья Мурманской области удалось спасти горбатого кита, который оказался запутан в рыболовных сетях и не мог самостоятельно освободиться. Спасённому морскому гиганту дали имя Пётр Великий. По словам участников операции, подобные случаи представляют серьёзную угрозу для китов и нередко заканчиваются их гибелью без своевременной помощи.