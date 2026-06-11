На дне Индийского океана нашли крупнейшее кладбище китов

В южной части Индийского океана обнаружено одно из крупнейших известных скоплений древних останков китообразных. Открытие описано в журнале Nature и связано с районом Диамантина, где на больших глубинах морского дна выявлен протяжённый участок с массовыми захоронениями.

Зона находок простирается примерно на 1,2 тысячи километров и располагается на глубинах от 4616 до 7001 метра. В пределах этого участка исследователи зарегистрировали 476 ископаемых китов, что делает объект уникальным по плотности подобных находок для глубоководной среды. Учёные связывают формирование этого «архива» с процессом китовых падений — когда тела погибших животных опускаются на дно океана и становятся основой для устойчивых экосистем. В данном районе выявлены пять современных сообществ, существующих вокруг подобных органических остатков.

Геохимический анализ показал, что такие события происходили здесь не менее 5,3 миллиона лет назад. Это указывает на длительное существование стабильного механизма накопления органики и развития глубоководных сообществ. Кроме того, имеет значение обнаружение среди останков ранее неизвестного вымершего вида китов. Исследование также выявило фауну, специализировавшуюся на потреблении китовой биомассы и прежде не описанную наукой.

Ранее у острова Кильдин в Мурманской области заметили горбатого кита, который не может самостоятельно освободиться из рыболовных сетей. Согласно местному губернатору, специалисты готовят спасательную операцию. Учёные ИПЭЭ РАН и Мурманского арктического университета уже провели мониторинг, оценили состояние кита и передали все данные в Росприроднадзор.