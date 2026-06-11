У острова Кильдин готовят операцию по спасению запутавшегося в сетях кита

У острова Кильдин в Баренцевом море заметили горбатого кита, который не может самостоятельно освободиться из рыболовных сетей. Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, сейчас готовится спасательная операция.

Горбатый кит, запутавшийся в сетях. Фото © Telegram / Губернатор Чибис

«У острова Кильдин обнаружили горбатого кита, запутавшегося в сетях. Животное в опасности, и сейчас наша главная задача — помочь ему освободиться. Специалисты фонда «Природа и люди», учёные ИПЭЭ РАН и нашего Мурманского арктического университета уже провели мониторинг, оценили состояние кита и передали все данные в Росприроднадзор. Сейчас готовится спасательная операция», — пишет он.

Глава региона напомнил, что в Мурманской области действует Центр по изучению и сохранению морских млекопитающих. Он создан на базе Мурманского арктического университета и объединяет лучших экспертов. Состояние кита остаётся под наблюдением специалистов.

Тем временем, туша горбатого кита по кличке Тимми, находящаяся у побережья Дании, может взорваться из-за скопления газов внутри тела. Процессы разложения внутри тела кита приводят к накоплению большого количества газов, что создаёт риск мощного разрыва туши. Подобные инциденты уже происходили ранее. В 2004 году кашалот взорвался во время перевозки через тайваньский город Тайнань.