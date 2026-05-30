Тушу погибшего кита Тимми вытащили на берег в Дании

В Дании вытащили на сушу тушу погибшего горбатого кита по кличке Тимми. Несколько дней мёртвое животное плавало у берегов острова Анхольт на мелководье, после чего началась масштабная операция по его извлечению.

Погибшего кита Тимми извлекли из воды на побережье Дании. Видео © Х /BjörnRoh

Судя по видео, на месте работают около десяти специалистов и тяжёлая техника. Огромное тело кита, зафиксированное тросами, пытаются стронуть с места при помощи трактора. В дальнейшем Тимми планируют передать учёным из датского города Грено. Специалисты проведут вскрытие и возьмут биоматериалы для анализов.

История Тимми с самого начала была драматичной. О том, что он сел на мель в Балтийском море, сбившись с маршрута в Северное море, стало известно ещё 28 марта. Состояние животного быстро ухудшалось, на теле обнаружили раны, предположительно от корабельного винта. Власти Германии предприняли несколько попыток спасения, и кит ненадолго смог освободиться. 2 мая его даже выпустили в Атлантику. Увы, радость была недолгой: уже 15 мая у датского острова обнаружили мёртвого кита, а 21-го числа его гибель подтвердилась окончательно.

Ранее сообщалось, что туша горбатого кита Тимми, которую недавно вытащили на датский берег, в любой момент может взорваться. Исследователь данных животных Фабиан Риттер рассказал, что внутри мёртвого животного стремительно накапливаются газы от разложения. Этот процесс уже создал колоссальное давление, способное в буквальном смысле разорвать тело. Подобные инциденты, увы, не редкость. Самый знаменитый случай произошёл в 2004 году, когда кашалот взорвался прямо во время транспортировки по улицам тайваньского города Тайнань.