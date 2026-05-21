21 мая, 01:40

Пенсионер решил скрасить жизнь и залез на мёртвого кита Тимми ради фото

У берегов датского острова Анхольт пенсионер забрался на тушу погибшего горбатого кита. По информации Merkur, другие люди ограничились фотографиями рядом с животным.

Сам пенсионер объяснил свой поступок желанием попробовать нечто необычное — впервые в жизни залезть на кита. Он отметил, что животное мёртвое.

«Это мёртвое животное. Священное ли оно? Нет!» — заявил мужчина.

Специалисты в области морской биологии предупредили, что подобные действия могли обернуться серьёзными последствиями: скопившиеся газы в разлагающемся теле кита могли привести к взрыву туши, а контакт с животным несёт риск заражения опасными инфекциями. Датские власти не оставили инцидент без внимания, выпустив предупреждение, запрещающее приближаться к туше кита.

Ранее выяснилось, что погибший кит, найденный в Северном море, — горбатый кит по имени Тимми. Датские экологи подтвердили, что это именно то животное, которое в течение месяца немецкие спасатели вызволяли из мелководья на балтийском побережье Германии, а затем выпустили в Северное море в начале мая.

Артём Гапоненко
