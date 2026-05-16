Обнаруженный у берегов Дании мёртвый кит оказался Тимми

Мёртвый горбатый кит, обнаруженный у датского острова Анхольт, оказался Тимми – китом, которого ранее спасли в Балтийском море у побережья Германии. Об этом сообщило министерство окружающей среды немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. Датские экологи подтвердили, что это именно то животное, которое в течение месяца немецкие спасатели вызволяли из мелководья на балтийском побережье Германии, а затем выпустили в Северное море в начале мая.

«Мёртвый горбатый кит, выбросившийся на берег у острова Анхольт, является тем самым животным, которое ранее застревало у берегов Шлезвиг-Гольштейна и Мекленбург-Передней Померании», — говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

Министерство сообщает, что окончательное подтверждение этому было получено благодаря обнаружению трекера, который ранее был установлен на ките немецкими спасателями. Согласно информации ведомства, данное устройство слежения теперь принадлежит правительству Дании.

Кит по кличке Тимми (животное назвали в честь общины Тиммендорфер-Штранд) впервые был замечен на песчаной отмели у берегов Германии 23 марта. Экскаваторы прорыли для него желоб, позволивший уйти на глубину 27 марта, но уже 31 числа млекопитающее снова оказалось на мели. Было ещё несколько попыток спасти Тимми с отмели. 28 апреля его погрузили на баржу, вывезли в открытое море и выпустили. Длина Тимми — 12,35 метра, вес около 15 тонн.