В Дании нашли мёртвого кита, это может быть Тимми, которого спасали у берегов Германии

На побережье острова Анхольт (Дания) в Северном море обнаружен мёртвый кит — это может быть знаменитый Тимми, которого с марта пытались спасти у берегов Германии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на датские власти.

Окончательная идентификация животного пока не проведена. Власти Дании предупредили, что приближаться к туше опасно из-за возможного скопления газов в организме, что может привести к разрыву.

Кит по кличке Тимми (животное назвали в честь общины Тиммендорфер-Штранд) впервые был замечен на песчаной отмели у берегов Германии 23 марта. Экскаваторы прорыли для него желоб, позволивший уйти на глубину 27 марта, но уже 31 числа млекопитающее снова оказалось на мели. Было ещё несколько попыток спасти Тимми с отмели. 28 апреля его погрузили на баржу, вывезли в открытое море и выпустили. Длина Тимми — 12,35 метра, вес около 15 тонн.