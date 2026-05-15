Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 12:23

В Дании нашли мёртвого кита, это может быть Тимми, которого спасали у берегов Германии

Обложка © ТАСС / EPA / ANDRZEJ JACKOWSKI

Обложка © ТАСС / EPA / ANDRZEJ JACKOWSKI

На побережье острова Анхольт (Дания) в Северном море обнаружен мёртвый кит — это может быть знаменитый Тимми, которого с марта пытались спасти у берегов Германии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на датские власти.

Окончательная идентификация животного пока не проведена. Власти Дании предупредили, что приближаться к туше опасно из-за возможного скопления газов в организме, что может привести к разрыву.

Спасатели перестали получать сигналы с GPS-датчика кита Тимми, выпущенного в море
Спасатели перестали получать сигналы с GPS-датчика кита Тимми, выпущенного в море

Кит по кличке Тимми (животное назвали в честь общины Тиммендорфер-Штранд) впервые был замечен на песчаной отмели у берегов Германии 23 марта. Экскаваторы прорыли для него желоб, позволивший уйти на глубину 27 марта, но уже 31 числа млекопитающее снова оказалось на мели. Было ещё несколько попыток спасти Тимми с отмели. 28 апреля его погрузили на баржу, вывезли в открытое море и выпустили. Длина Тимми — 12,35 метра, вес около 15 тонн.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • дания
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar