Спасатели перестали получать сигналы с GPS-датчика кита Тимми, выпущенного в море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hyserb

С 10 мая спасатели перестали получать какие-либо сигналы с GPS-трекера, прикреплённого к телу кита по имени Тимми, которого выпустили в Северное море 2 мая. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на свои источники. Спонсор спасательной операции Карин Вальтер-Моммерт подтвердила эту информацию

«На данный момент сигналы больше не поступают», — сказала она изданию.

Датчик должен активироваться, когда Тимми выходит на поверхность, так как под водой он не работает. Однако с самого начала устройство функционировало с перебоями, посылая случайные сигналы, отмечает газета. С воскресенья сигналы прекратились вовсе, что позволяет предположить либо полную поломку датчика, либо гибель кита и его погружение на дно моря.

Печальный финал: Эксперты предполагают, что горбатый кит Тимми погиб

Кит по кличке Тимми (животное назвали в честь общины Тиммендорфер-Штранд) впервые был замечен на песчаной отмели 23 марта. Экскаваторы прорыли для него желоб, позволивший уйти на глубину 27 марта, но уже 31 числа млекопитающее снова оказалось на мели. Длина Тимми — 12,35 метра, ширина — 3,20 метра, высота — 1,60 метра. 28 апреля его погрузили на баржу.

Наталья Демьянова
