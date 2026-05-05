5 мая, 14:12

Печальный финал: Эксперты предполагают, что горбатый кит Тимми погиб

Обложка © DALL-E / Life.ru

Горбатый кит Тимми, вероятнее всего, уже мёртв после длительного пребывания на мелководье и последующего выпуска в море. Об этом сообщил немецкий морской музей в Штральзунде.

Кит почти месяц находился на мелководье у побережья Балтийского моря в Германии, что серьёзно ослабило животное. Эксперты считают, что после выпуска в Северное море 2 мая кит, скорее всего, не смог адаптироваться и выжить.

В заявлении отмечается, что достоверной информации о его местонахождении и состоянии после выпуска нет. Специалисты призвали волонтёров опубликовать данные GPS-датчиков, закреплённых на животном, чтобы прояснить его дальнейшую судьбу.

Ранее сообщалось, что горбатого кита по имени Тимми, обнаруженного на мелководье у немецкого острова Пёль в Балтийском море, удалось эвакуировать и перевезти в открытые воды Северного моря. С животного сняли защитную сетку, однако кит длительное время не покидал район и не уходил в открытые воды.

Милена Скрипальщикова
